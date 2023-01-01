Онлайн aукцион

транспортных средств с пробегом
Комплексные решения под ключ: от выгодной покупки до оформления ОСАГО
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Ближайшие торги

Toyota Land cruiser
Toyota Land cruiser
100 000
2006
546 400 км
128 л.с.
Nissan Patrol
Nissan Patrol
100 000
2012
452 700 км
405 л.с.
УАЗ Hunter
УАЗ Hunter
10 000
2018
134 800 км
135 л.с.
УАЗ Патриот
УАЗ Патриот
10 000
2011
128 л.с.
УАЗ 390995
УАЗ 390995
10 000
2012
112 л.с.
УАЗ 390995
УАЗ 390995
10 000
2011
112 л.с.
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Преимущества для покупателей

Комплексная диагностика
Комплексная диагностика
Наши транспортные средства проходят тщательную диагностику. Вы получаете полную картину их технического состояния, что позволяет сделать выбор не выходя из дома
Полный пакет документов
Полный пакет документов
В продаже представлены б/у автомобили, имеющие все необходимые документы для передачи новому владельцу и регистрации в государственных органах
Понятное ценообразование
Понятное ценообразование
Никаких неожиданностей и дополнительных платежей. А стоимость услуг нашей компании выгодно отличается от конкурентных предложений на рынке
Юридическая чистота
Юридическая чистота
Все автомобили с пробегом, представленные на нашей аукционной площадке, проходят комплексную юридическую проверку
Перевозка по России
Перевозка по России
Доставим любое транспортное средство в ваш город в максимально короткий срок.
Страхование и ТО
Страхование и ТО
Простое и быстрое оформление ОСАГО. Техосмотр на собственных пунктах с мгновенной выдачей диагностической карты!

Купить машину проще, чем кажется

1. Аккаунт
2. Профиль
3. Торги
4. Оплата
5. Доп. Услуги
Зарегистрируйтесь на сайте и подтвердите email, перейдя по ссылке в письме
Привяжите номер телефона, введя код из СМС
Данные проверки нужны, чтобы на аукционе было как можно меньше "левых" аккаунтов, мешающих нормальному процессу торгов
Весь процесс займет не более одной минуты!
Создайте один или несколько профилей для покупок или продаж
На одном аккаунте можно создавать неограниченное количество профилей для физ.лиц, юр. лиц и ИП!
Физическое лицо соглашается с условиями публичной оферты и сразу получает доступ к функционалу торгов
Юридические лица и индивидуальные предприниматели после создания профиля заключают отдельный договор
С любого активного профиля покупателя можно делать ставки на торгах!
Для того, чтобы исключать вредительские ставки, в системе предусмотрена система депозита. Пополнить депозит и вывести с него средства можно в любой момент.
Пока ваша ставка ставка лидирует, средства на депозите блокируются. Как только ставку перебили, депозит становится доступен для других ставок.
Победитель аукциона теряет депозит, если без какой-либо причины отказывается от покупки авто. Таким образом мы исключаем аккаунты, созданные для бессмысленного повышения ставок.
После того, как ваша ставка победит на торгах, наш менеджер свяжется с вами для уточнения деталей.
Комиссия площадки прописана у каждого лота. Никаких дополнительных скрытых расходов!
При желании вы можете заказать дополнительные услуги по очень выгодным ценам!
Оформление ОСАГО - на нашей площадке предоставляется возможность получить электронный полис онлайн, не тратя время на визит в офис страховой компании. На текущий момент представлено 100 вариантов страховки от 30 надежных страховых компаний.
Прохождение технического осмотра: - мы оказываем услуги по быстрому и качественному прохождению ТО в Москве на наших аккредитованных пунктах с мгновенной выдачей диагностической карты. Записавшись на ТО на нашем сайте, Вы экономите свое время, деньги и нервы. Мы даем гарантию на наши услуги, с выдачей всех необходимых документов.

Преимущества для продавцов

Авто хранится у вас
Авто хранится у вас
На период проведения аукциона и передается только после получения денег от покупателя
Без звонков и показов
Без звонков и показов
Вы общаетесь только с представителем аукциона, а не с каждым покупателем, пожелавшим осмотреть ваше авто
Независимая диагностика
Независимая диагностика
Вы не тратите время и деньги на диагностику авто для каждого покупателя
Полная подготовка авто
Полная подготовка авто
Вы не тратите время на сбор информации об авто и на размещение объявлений
Расстояния не важны
Расстояния не важны
Наши специалисты проведут осмотр в любом городе Российской Федерации
Услуги по перевозке
Услуги по перевозке
Доставка авто покупателю возможна как вашей транспортной компанией так и нашим отделом логистики

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О нас

Компания ООО «Лобит» создана в 2022 году с целью развивать инновационные проекты в области ремаркетинга автомобилей с пробегом.

Уже сейчас!

На нашей аукционной площадке вы можете приобрести автомобили из первых рук от наших партнеров, крупных корпоративных парков, лизинговых компаний и т.д.

Низкая комиссия в сравнении с конкурирующими ресурсами и поддержка на всех этапах сотрудничества (от регистрации на площадке до покупки и регистрации ТС) позволят существенно сэкономить Ваше время, деньги и нервы!

119530, Москва, Очаковское ш. 34, помещ. X

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