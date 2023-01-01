Комплексная диагностика
Наши транспортные средства проходят тщательную диагностику. Вы получаете полную картину их технического состояния, что позволяет сделать выбор не выходя из дома
Полный пакет документов
В продаже представлены б/у автомобили, имеющие все необходимые документы для передачи новому владельцу и регистрации в государственных органах
Понятное ценообразование
Никаких неожиданностей и дополнительных платежей. А стоимость услуг нашей компании выгодно отличается от конкурентных предложений на рынке
Юридическая чистота
Все автомобили с пробегом, представленные на нашей аукционной площадке, проходят комплексную юридическую проверку
Перевозка по России
Доставим любое транспортное средство в ваш город в максимально короткий срок.
Страхование и ТО
Простое и быстрое оформление ОСАГО. Техосмотр на собственных пунктах с мгновенной выдачей диагностической карты!