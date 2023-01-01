Зарегистрируйтесь на сайте и подтвердите email, перейдя по ссылке в письме Привяжите номер телефона, введя код из СМС Данные проверки нужны, чтобы на аукционе было как можно меньше "левых" аккаунтов, мешающих нормальному процессу торгов Весь процесс займет не более одной минуты!

Создайте один или несколько профилей для покупок или продаж На одном аккаунте можно создавать неограниченное количество профилей для физ.лиц, юр. лиц и ИП! Физическое лицо соглашается с условиями публичной оферты и сразу получает доступ к функционалу торгов Юридические лица и индивидуальные предприниматели после создания профиля заключают отдельный договор

С любого активного профиля покупателя можно делать ставки на торгах! Для того, чтобы исключать вредительские ставки, в системе предусмотрена система депозита. Пополнить депозит и вывести с него средства можно в любой момент. Пока ваша ставка ставка лидирует, средства на депозите блокируются. Как только ставку перебили, депозит становится доступен для других ставок. Победитель аукциона теряет депозит, если без какой-либо причины отказывается от покупки авто. Таким образом мы исключаем аккаунты, созданные для бессмысленного повышения ставок.

После того, как ваша ставка победит на торгах, наш менеджер свяжется с вами для уточнения деталей. Комиссия площадки прописана у каждого лота. Никаких дополнительных скрытых расходов!